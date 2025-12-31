В Сочи задерживается вылет и прилет 35 рейсов

В городе несколько дней действует штормовое предупреждение из-за непогоды

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Вылет и прилет 35 международных и внутренних рейсов задерживается в Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В частности, задерживается вылет некоторых рейсов в Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Шарм-эш-Шейх (Египет) и другие города. Задерживаются рейсы из Москвы, Самары, Минеральных Вод, Шарм-эш-Шейха, Стамбула (Турция) и других городов.

В Сочи на протяжении нескольких дней действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно.