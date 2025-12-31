Из Калининграда отправили почти все задержанные рейсы

Задерживается один рейс на вылет в Казань

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Почти все рейсы, которые были задержаны на вылет и прилет в Калининграде, отправлены или прибыли в аэропорт "Храброво", согласно данным онлайн табло аэропорта.

Один рейс все еще задерживается на вылет в Казань, рейс назначен на 02:00 мск 1 января. На прилет задерживается рейс из Уфы, рейс назначен на 0:50 мск 1 января.

В последние дни 2025 года из-за погодных условий в аэропорту "Храброво" были задержаны несколько десятков рейсов, шесть рейсов были отменены. В настоящее время аэропорта Калининграда работает в штатном режиме.