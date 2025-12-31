Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр столицы поблагодарил их за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении москвичам с наступающим Новым годом поблагодарил их за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер. Видеозапись его поздравления опубликована на канале мэра в Max.

"Спасибо вам, мои дорогие, за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер, спасибо за то, что уходящий год был согрет вашей любовью к нашему прекрасному городу и нашей великой стране", - отметил мэр. Отдельно он обратился к тем москвичам, кто находится сейчас в зоне проведения специальной военной операции: "Спасибо и низкий поклон нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают независимость нашей страны".

Мэр напомнил, что уходящий год стал годом юбилея Великой Победы, годом защитников Отечества и годом созидания и развития, оставившим добрый след в истории города. "Новые станции метро и дороги, новые жилые кварталы и производственные корпуса, поликлиники и больницы, школы и детские сады, парки и спорткомплексы - все это зримые позитивные перемены Москвы", - подчеркнул Собянин. Он назвал творцами перемен самих москвичей. "Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и приходить на помощь тем, кому сейчас это особенно необходимо", - заметил мэр.

Он также выразил уверенность, что впереди Москву и москвичей ждут новые свершения. "Ведь Новый год - это время надежд и начинаний: я желаю вам тепла и уюта в доме, успехов в делах и крепкого здоровья, пусть каждый день будет наполнен светом, а в вашем сердце всегда царит любовь и гармония", - заключил Собянин.