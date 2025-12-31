В Дагестане запустили новый футбольный проект для детей участников СВО

МАХАЧКАЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Новый футбольный проект для детей участников СВО запустили в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Дети героев" - новый футбольный проект для детей участников СВО. Тренировками и подготовкой детей к соревнованиям займется футбольная школа московского "Динамо". Футбольные команды из детей участников СВО будут тренироваться по специальной динамовской методике", - говорится в сообщении.

Программа охватит детей из семи городов и районов республики.

"Тренировки, питание и экипировка - бесплатные. Команды будут участвовать в турнирах и соревнованиях. Проект поддержал Сергей Меликов. Ранее глава республики принял участие в открытии футбольной школы "Динамо" в Дагестане", - добавили в пресс-службе.