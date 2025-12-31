Выплаты военнослужащим проиндексируют на 4%

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Отдельные выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, проиндексируют на 4% с 1 января 2026 года.

Соответствующее постановление 12 декабря подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Индексация предусмотрена в отношении страховых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья. Она также затронет отдельные единовременные пособия и компенсации, полагающиеся в том числе в случае гибели лица или увольнения с военной службы вследствие получения увечья.