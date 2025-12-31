В Подмосковье повышается транспортный налог

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ставки транспортного налога увеличили в Московской области. Для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка составит 14 рублей, для транспорта от 100 до 150 лошадиных сил - 35 рублей, для автомобилей от 150 до 200 лошадиных сил она вырастет до 50 рублей, это следует из принятого ранее депутатами Московской областной думы законе, который опубликован на портале регионального правительства.

Так, согласно вступившему с 1 января в силу закону, ставки транспортного налога будут увеличиваться поэтапно, начиная с наступившего года. Для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил с 2026 года ставка составит - 14 рублей, с 2027 года - 15 рублей, с 2028 года - 17 рублей, с 2029 года - 19 рублей, с 2030 года - 21 рубль, с 2031 года - 23 рубля и 25 рублей с 2032 года.

Для транспорта от 100 до 150 лошадиных сил ставка увеличена до 35 рублей, для автомобилей от 150 до 200 лошадиных сил ставка повышается до 50 рублей. Также повышение коснется мотоциклов и мотороллеров.

Как ранее отмечал министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков, принятие закона окажет совокупное положительное влияние на доходы бюджета в размере 1 млрд рублей к 2033 году.