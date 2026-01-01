В Подмосковье детям из многодетных семей компенсируют стоимость обучения в ссузе

Размер компенсации составит 50%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Многодетные семьи Московской области, воспитывающие четырех и более детей, с 1 января смогут получить компенсацию в размере 50% от стоимости обучения ребенка в среднем специальном учебном заведении Подмосковья. Это следует из закона, принятого ранее депутатами Московской областной думы.

"В наступившем году мы продолжаем политику поддержки семей с детьми. С 1 января в Подмосковье вводится ежегодная компенсация 50% стоимости обучения ребенка в ссузе. Эта мера поддержки будет действовать для семей, воспитывающих четырех и более детей", - сказал ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что ежегодно на реализацию меры поддержки планируется направлять около 50 млн рублей, отметив, что сейчас в регионе проживают свыше 20 тыс. семей, в которых растут четверо и более детей.