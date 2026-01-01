Артисты-военнослужащие выступят с новогодней программой в Приморье

Вместе с ними будет играть военный оркестр ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Артисты драматического театра и ансамбля песни и пляски ТОФ выступят с серией новогодних программ в Приморье. Вместе с артистами будет играть военный оркестр ТОФ, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Артисты Драматического театра и артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота в честь нового 2026 года подарят жителям и гостям Приморской столицы серию ярких новогодних концертов и программ. Так, артисты Драматического театра ТОФ приготовили новогодние сказки и спектакли для семей военнослужащих, участников специальной военной операции (СВО), моряков-тихоокеанцев, а также для жителей и гостей города Владивостока. Мероприятия пройдут на сцене Дома офицеров ТОФ", - сообщили в военном ведомстве.

Артисты ансамбля песни и пляски ТОФ подготовили для зрителей праздничную концертную программу, которая включает сценические выступления, песни и танцы. Опытные артисты сделали номера яркими и красочными. Вместе с артистами будет играть военный оркестр ТОФ. В 2026 году программа дополнена номерами молодых артистов, которые впервые представят свои таланты широкой публике в новогодней интерпретации. Также коллектив флотских артистов в течение новогодних праздников планирует выступить в частях и соединениях Владивостокского гарнизона, а также на кораблях ТОФ.