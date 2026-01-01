Власти Майкопа попросили у жителей и бизнесменов помощь в расчистке снега

Из-за непогоды ввели режим ЧС в Майкопе и других районах Адыгеи

Последствия непогоды в Майкопе © Оксана Гамзаева/ ТАСС

МАЙКОП, 1 января. /ТАСС/. Администрация города Майкопа, столицы Адыгеи, попросила у жителей и бизнесменов города помощи в расчистке проходов и проездов от снега.

Из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов Адыгеи. Социальные объекты, оставшиеся без электричества из-за аварий на линиях электропередачи, спровоцированных сильным снегопадом, подключили к дизельгенераторам. "Россети Юг" ранее сообщали, что высокий снежный покров, образовавшийся на дорогах, осложняет восстановление электричества в республике и соседнем Краснодарском крае.

"Уважаемые жители Майкопа, представители бизнеса, управляющих организаций и собственники недвижимости! Мэрия города обращается к вам с просьбой принять участие в ликвидации последствий мощного снегопада. Сейчас критически важно общими усилиями расчистить пешеходные зоны, тротуары и подходы к зданиям, а также обеспечить подъезд к контейнерным площадкам для беспрепятственного вывоза отходов", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации города.

Коммунальные службы круглосуточно работают на улицах города, однако этого недостаточно. Власти попросили жителей города по возможности расчистить снег у своих подъездов и на тротуарах рядом с домом. Бизнесменов и владельцев объектов - убрать снег на прилегающих к их собственности территориях, входных группах и тротуарах. Управляющие организации - немедленно расчистить территории у многоквартирных домов.