В ГД рассказали о формате обращения в Соцфонд для программы больничных

Самозанятые уже могут это сделать дистанционно

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Самозанятые уже могут дистанционно обратиться в Социальный фонд России (СФР) для участия в программе социального страхования, чтобы через полгода получить право на оплачиваемые больничные. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Все вступило в силу, теперь остается только самозанятому в случае такого желания обратиться дистанционно в Социальный фонд, зарегистрироваться, вступить в программу и начать платить страховые взносы, выбрав одну из двух программ", - сказал Нилов.

Как убедился корреспондент ТАСС, функционал подачи такого заявления уже доступен через приложения для самозанятых "Мой налог", где в несколько кликов можно подать заявление в СФР о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию.

На выбор дается две программы - с больничными в размере до 35 тыс. рублей и в размере до 50 тыс. рублей за полный месяц нетрудоспособности. В первом случае размер страховых взносов в Соцфонд составит 1 344 рубля в месяц, во втором - 1 920 рублей.

Как отметил Нилов, право на получение больничных наступит спустя полгода после начала выплаты взносов, то есть, первые такие выплаты смогут получать со второй половины 2026 года те самозанятые, которые сейчас зарегистрируются в программе. Больничный можно будет взять в случае своей болезни или болезни ребенка.

Эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование продлится по 31 декабря 2028 года.