В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка

На свет появились 18 мальчиков и 26 девочек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка. В ночь с 31 декабря на 1 января столичные медработники помогли появиться на свет 18 мальчикам и 26 девочкам, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В новогоднюю ночь мам и малышей окружили вниманием и заботой сотрудники московских роддомов и перинатальных центров. Там с 31 декабря на 1 января родилось 44 ребенка - 18 мальчиков и 26 девочек", - сказала Ракова.

По ее словам, первой в 2026 году родилась девочка весом 2380 г. "Она начала свой жизненный путь в роддоме ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" в 00:00:00. Самый крупный ребенок весом 4240 граммов родился в ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка", а самый маленький весом 1480 граммов - в ГБУЗ "ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова", - добавила заммэра.

Все новорожденные отдыхают и набираются сил рядом со своими мамами: за их комфортом и самочувствием тщательно следят опытные московские акушеры-гинекологи, акушерки, неонатологи и детские медсестры. Они в любой момент готовы обеспечить им всю необходимую помощь в полном объеме, заключила заммэра.