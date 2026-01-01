Водителям с недействительными правами грозит штраф до 15 тыс. рублей

Юрист Сергей Радько напомнил, что документы, выданные с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, будут действительными в течение наступившего года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Как рассказал ТАСС юрист Сергей Радько, водительские права, выданные с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, будут действительными в течение наступившего года.

Вместе с тем, напомнил он, водители, чьи права истекают с 1 января 2026 года, должны пройти процедуру переоформления водительского документа. Сделать это можно без сдачи экзаменов, только предъявив паспорт, медицинское заключение об отсутствии у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний, а также при наличии российского национального водительского удостоверения.

Тем же, у кого права уже недействительны, грозит штраф.