В Грузии открыли дороги, ведущие в Армению и Турцию

ТБИЛИСИ, 1 января. /ТАСС/. Проезд прицепного и полуприцепного автотранспорта по дорогам международного значения Ахалцихе - Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, и Ахалкалаки - Карцахи, идущей в Турцию, после очистительных работ разрешен. Об этом сообщила пресс-служба департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

"Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дорогам международного значения Ахалкалаки - Карцахи и Ахалцихе - Ниноцминда восстановлено", - говорится в сообщении.

Обе дороги были закрыты в среду31 декабря из-за обильного снегопада и низкой температуры.