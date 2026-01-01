ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоВоенная операция на Украине

Омбудсмен ДНР назвала киевский режим чудовищем

Противник намеренно нанес удар во время празднования Нового года, отметила Дарья Морозова
Редакция сайта ТАСС
10:19

ДОНЕЦК, 1 января. /ТАСС/. Удар ВСУ по Хорлам Херсонской области вновь доказал, что "цивилизованные страны" с 2014 года покрывали чудовище - киевский режим, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Читайте также

"Жертвы агонии киевского режима". Последствия удара ВСУ в Херсонской области

"Ужасающий теракт, целенаправленно совершенный Киевом против мирных жителей Херсонской области - очередное доказательство для мира, какое чудовище покрывали "цивилизованные" государства с 2014 года", - сказала Морозова.

Она обратила внимание, что противник намеренно нанес удар во время празднования Нового года. "Их целью были мирные граждане, потому удар и был нанесен по гостинице. Это не случайность, удар был нанесен несколькими дронами, а до этого над целью находился разведывательный БПЛА, что говорит о тщательном планировании преступления. Это гнусное массовое убийство не должно остаться безнаказанным для украинского руководства", - отметила собеседница агентства.

Омбудсмен ДНР выразила соболезнования в связи с трагедией. "Соболезную родным близким погибших и молю бога о здоровье раненных. Сегодня все наши мысли с жителями Херсонской области", - заключила она. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНРХерсонская область