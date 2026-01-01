Омбудсмен ДНР назвала киевский режим чудовищем

Противник намеренно нанес удар во время празднования Нового года, отметила Дарья Морозова

ДОНЕЦК, 1 января. /ТАСС/. Удар ВСУ по Хорлам Херсонской области вновь доказал, что "цивилизованные страны" с 2014 года покрывали чудовище - киевский режим, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Ужасающий теракт, целенаправленно совершенный Киевом против мирных жителей Херсонской области - очередное доказательство для мира, какое чудовище покрывали "цивилизованные" государства с 2014 года", - сказала Морозова.

Она обратила внимание, что противник намеренно нанес удар во время празднования Нового года. "Их целью были мирные граждане, потому удар и был нанесен по гостинице. Это не случайность, удар был нанесен несколькими дронами, а до этого над целью находился разведывательный БПЛА, что говорит о тщательном планировании преступления. Это гнусное массовое убийство не должно остаться безнаказанным для украинского руководства", - отметила собеседница агентства.

Омбудсмен ДНР выразила соболезнования в связи с трагедией. "Соболезную родным близким погибших и молю бога о здоровье раненных. Сегодня все наши мысли с жителями Херсонской области", - заключила она.