Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах питания во время праздников

В ведомстве рекомендуют отдавать предпочтение белковой пище, потому что она хорошо усваивается и насыщает организм, а также добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой из-за их способности помогать усваивать тяжелую пищу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о правилах пищевого поведения в новогодние праздники.

"Новогодние и рождественские торжества традиционно богаты разнообразием блюд, поэтому трудно не поддаться гастрономическим соблазнам и перееданию, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Придерживайтесь дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3-4 часа. Это позволит всегда оставаться сытым", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте 1 января.

В Роспотребнадзоре рекомендуют отдавать предпочтение белковой пище, потому что она "хорошо усваивается и насыщает организм", а также добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой из-за их способности помогать усваивать тяжелую пищу.

"Пейте больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма. Больше двигайтесь. Физические упражнения помогут снять дискомфорт и улучшить пищеварение", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что во избежание пищевых отравлений необходимо учитывать сроки хранения оставшихся после праздничного застолья блюд. "Заправка майонезом или другим соусом ускоряет процессы размножения микробов. Лучше сдабривать салаты непосредственно перед подачей на стол", - напомнили специалисты.