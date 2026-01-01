На Кубани около 50 поездов задерживаются на ж/д путях из-за снегопада

Пассажирам доставили около 2,8 тыс. комплектов питания

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. В Краснодарском крае несколько станций и перегонов железной дороги обесточны из-за непогоды. Порядка 50 поездов, следующих по территории региона, задерживаются на период времени от 47 минут до 27 часов, сообщили в краевом оперштабе.

"В результате непогоды, налипания снега, обледенения проводов и деревьев 31 декабря ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказался обесточен. Задержка поездов составляет от 47 мин до более 27 часов. Их пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. В настоящее время задержаны около 50 поездов. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков контактной сети", - говорится в сообщении.

Пассажирам задерживающихся поездов доставили около 2,8 тыс. комплектов питания - воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай, а для детей новогодние подарки.