Пасечник назвал подлым удар украинских нацистов по кафе в Хорлах

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал подлым и ничтожным удар украинских нацистов по кафе в Хорлах Херсонской области, где погибли более 20 человек, включая детей.

"Кровавый киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо и настоящие намерения. В новогоднюю ночь ВСУ ударили дронами с зажигательной смесью по мирным людям, отмечающим праздник в Херсонской области. Десятки погибших и раненых. Люди горели заживо. Методы украинских нацистов подлые и ничтожные. Злость от поражений на фронте срывают на простых мирных людях. Такие преступления не останутся безнаказанными", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим. "Мы рядом и готовы оказать необходимую помощь", - заверил глава ЛНР.