Городские службы в Москве устраняют последствия снегопада

По всему городу ведутся работы по погрузке и вывозу снега

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада в Москве. По всему городу ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улиц, дорог, а также из дворов, с парковок, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Под особым контролем очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. В течение всего светового дня снег и наледь будут убирать с крыш жилых домов, а также на скатных кровлях, выступающих элементах фасадов зданий, водосборных желобах и воронках водостоков", - сообщается на сайте.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для безопасности пешеходов. Горожан просят быть внимательными и не заходить за ограждения, где ведутся работы.