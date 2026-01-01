Вице-премьер ДНР: киевский режим с 2014 года выбирает праздники для убийств

Из-за этого в Новый год дончане отходят подальше от окон и вслушиваются в звуки

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 января. /ТАСС/. Жители ДНР много лет живут с пониманием, что киевский режим использует праздничные дни для ударов по гражданским. Поэтому в Новый год дончане отходят подальше от окон и вслушиваются в звуки за окном, сообщил ТАСС вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

"Донецкая Народная Республика живет с этим пониманием много лет. Здесь после боя курантов не идут обнимать родных и громко встречать Новый год - здесь отходят подальше от окон и вслушиваются в каждый звук за ними. Киевский режим с 2014 года никогда не сторонился использовать дни праздников как удобный момент для атак по гражданским объектам. <...> Удары по мирным людям в праздничные ночи - это не война, это спланированное массовое убийство. И именно так его и нужно называть", - сказал Макаров.

Вице-премьер напомнил, что в 2023 году в первый час нового года ВСУ ударили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка из РСЗО "Град". Под обстрел попал центр города. "Это оружие работает квадратами поражения, без точечного выбора целей. Тогда под удар попали гостиницы, рестораны, театры, автомобили и жилые дома - исключительно гражданская инфраструктура", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что ВСУ атаковали республику беспилотниками и в эту праздничную ночь, атаки отразила система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса". Макаров подчеркнул, что удар по Хорлам - не трагическая случайность, а заранее спланированный сценарий.