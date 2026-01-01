Львова-Белова находится на связи по пострадавшим детям в Херсонской области

По предварительной информации уполномоченного при президенте России по правам ребенка, госпитализированы четверо детей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с региональным уполномоченным по состоянию детей, пострадавших во время удара ВСУ по кафе в Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Находимся на связи с региональным уполномоченным Ириной Кравченко. Готовы оказать необходимую поддержку", - написала детский омбудсмен.

По ее предварительным данным, госпитализированы четверо детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.