Львова-Белова находится на связи по пострадавшим детям в Херсонской области
Редакция сайта ТАСС
11:02
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова находится на связи с региональным уполномоченным по состоянию детей, пострадавших во время удара ВСУ по кафе в Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Находимся на связи с региональным уполномоченным Ириной Кравченко. Готовы оказать необходимую поддержку", - написала детский омбудсмен.
По ее предварительным данным, госпитализированы четверо детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.