Сальдо: в кафе в Хорлах находились более 100 человек

Часть из них получили легкие ранения

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Более 100 человек отмечали Новый год в кафе в Хорлах, часть из них получили легкие осколочные ранения и не обратились к врачам. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью RT.

"Это обычное кафе, в котором люди собрались на новогодний праздник, их было более 100", - сказал он.

По его словам, многие из тех, кто выжил, - среднего возраста, получили осколочные ранения легкой степени тяжести и не обращались за помощью. Он уточнил, что дроны ВСУ не давали возможности оказывать помощь пострадавшим, которые еще оставались внутри. "Пожар был до такой степени сильный, что зайти туда было невозможно", - добавил он.

По информации губернатора, хозяйка кафе в Хорлах была тяжело ранена, но осталась жива. "Это было одно из популярных мест, где хорошая кухня. Сама хозяйка этого кафе тоже получила тяжелое осколочное ранение с проникновением в грудную клетку, но осталась жила", - сказал он.