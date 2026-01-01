В ЛНР прошла армейская "Елка желаний" для детей участников СВО

В ходе акции командующий 3-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Игорь Кузьменков исполнил мечты двух подростков

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Всероссийская акция "Елка желаний" прошла в Луганской Народной Республике в формате армейской инициативы под руководством командования 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. В ходе акции командующий 3-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Игорь Кузьменков исполнил мечты двух детей участников СВО, сообщили ТАСС в пресс-центре группировки.

"Командованием 3-й общевойсковой армии данная инициатива была поддержана и организована армейская акция "Елка желаний" для исполнения детских новогодних пожеланий при поддержке руководства Республики и силовых ведомств Республики <...> Самым трогательным моментом мероприятия стало выполнение заветной мечты детишек - по их просьбам, командование подразделений предоставило их отцам-военнослужащим внеплановые отпуска на Новый год", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник, командующий 3-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Игорь Кузьменьков, ректор Луганского государственного медицинского университета Артем Левчин, а также другие представители руководства республики и правоохранительных структур.

В ходе мероприятия командующий 3-й общевойсковой армией Кузьменков исполнил новогодние мечты семилетнего Гончарова Александра из города Стаханов и трехлетнего Вменко Захара из Луганска.