Салаты с новогоднего стола призвали утилизировать

Срок годности этих блюд подходит к концу, подчеркнула главный диетолог Москвы Антонина Стародубова

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова призвала утилизировать салаты, которые были приготовлены для новогоднего стола. Срок годности этих блюд подходит к концу, и их употребление может привести к пищевому отравлению, сообщила она в беседе с ТАСС.

"Не рекомендуется хранить заправленные салаты в условиях комнатной температуры более чем 2-3 часа, особенно если в нем майонезная заправка. "Прошлогодний" салат может быть съеден, если он не заправлен, максимум первого, максимум рано утром второго января. Салаты необходимо хранить незаправленными в условиях холодильника", - сказала она.

Стародубова отметила, что традиционно после праздника многие россияне еще несколько дней доедают салаты, приготовленные на Новый год. Блюдами можно отравиться, даже если они хранились в холодильнике, подчеркнула диетолог. Любой салат является продуктом скоропортящимся, а заправка является отличной средой для размножения бактерий.

Наиболее опасны для здоровья салаты с заправкой из соусов на основе кисломолочных продуктов и сырых яиц. При нарушении сроков хранения эти продукты могут привести к пищевому отравлению, заключила собеседница агентства.