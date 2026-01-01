Раненая при атаке ВСУ на Хорлы женщина находится в реанимации на ИВЛ

Ее состояние стабилизируют

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Три из четырех женщин, пострадавших при атаке на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь и доставленные в Республику Крым, переведены в больницы Симферополя.

Еще одна в тяжелом состоянии находится в реанимации больницы в Джанкое на аппарате ИВЛ, сообщил журналистам главврач Джанкойской центральной районной больницы Вячеслав Овчинников.

"Это женщины. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Трое из поступивших эвакуированы в медицинские учреждения третьего уровня Симферополя, одна пациентка в тяжелом с состоянии находится у нас в отделении реанимации. Сейчас состояние ее стабилизируют, они находится на аппарате ИВЛ", - сказал он.

Руководитель больницы добавил, что характер травм в основном - осколочные ранения. Он сказал, что находящейся в реанимации женщине успешно провели операцию, однако прогноз относительно ее выздоровления назвал сомнительным.