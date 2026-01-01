Москва готова оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ в Хорлах

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал чудовищным преступлением удар ВСУ в Херсонской области в селе Хорлы и выразил соболезнования родственникам погибших.

Столица готова оказать пострадавшим всю необходимую помощь, написал он в своем канале в мессенджере Max.

"В новогоднюю ночь в Херсонской области погибли люди, среди пострадавших есть дети. Очередное чудовищное преступление киевского режима. Соболезную всем близким погибших. Сил пережить эту страшную трагедию. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Москва готова оказать всю необходимую помощь", - написал он.