Жительница Ленинградской области с ребенком выжила при атаке ВСУ в Хорлах

Они спаслись благодаря расположению окон гостиницы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Женщина с ребенком из Ленинградской области, которая праздновала Новый год в Хорлах Херсонской области, смогла спастись благодаря расположению окон гостиницы.

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"К счастью, не все пострадали. Например, одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с ребенком, в это время вышла его покормить и осталась жива. У нее окна выходили на другую стороны гостиницы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".