Жительница Ленинградской области с ребенком выжила при атаке ВСУ в Хорлах
Редакция сайта ТАСС
13:09
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Женщина с ребенком из Ленинградской области, которая праздновала Новый год в Хорлах Херсонской области, смогла спастись благодаря расположению окон гостиницы.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"К счастью, не все пострадали. Например, одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с ребенком, в это время вышла его покормить и осталась жива. У нее окна выходили на другую стороны гостиницы", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".