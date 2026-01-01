Главы регионов России предложили Херсонской области помощь после атаки ВСУ

Губернаторы пожелали здоровья пострадавшим

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Главы Тувы, Чукотки, Республики Крым, Адыгеи, а также Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области предложили властям и жителям Херсонской области помощь после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь.

Готовы помочь

"Многонациональный народ Тувы, как и вся Россия, скорбит вместе с родными и близкими погибших. Искренне соболезнуем каждому, чья семья затронута горем. Мы молимся за выздоровление пострадавших. Тува готова оказать необходимую помощь и поддержку в это трудное время. В единстве - наша сила и опора!" - сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

С аналогичными заявлениями выступили глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также губернатор Чукотки Владислав Кузнецов: "От имени всех жителей округа - глубокие соболезнования родным и близким всех жертв этого террористического акта. Выздоровления всем пострадавшим. Все наши мысли сейчас с вами. Чукотка готова оказать всю необходимую помощь".

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов выразил соболезнования губернатору Херсонской области, всем родным и близким погибших, и предложил помощь в восстановлении региона: "Шокированы очередным кровавым преступлением киевского режима. От имени жителей Адыгеи, от себя лично выражаю. Желаем скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим. Не сомневаемся, что цели СВО будут достигнуты, победа будет за нами, а на Донбассе и в Новороссии наступит долгожданный мир. Мы же продолжим помощь в восстановлении Херсонщины и всех новых, а вернее исторических территорий России".

Выразили соболезнования

Соболезнования семьям и близким погибших выразил губернатор Омской области Виталий Хоценко. "Атака на мирных жителей Херсонской области в разгар праздника - очередное чудовищное преступление киевского режима", - отметил он.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что такие действия не имеют и не могут иметь оправдания, и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Глава Хакасии Валентин Коновалов и спикер Верхового совета Хакасии Сергей Сокол назвали атаку чудовищной и дикой и высказали уверенность в том, что все виновные в трагедии будут наказаны.

"К портрету людоедского киевского режима этот штрих ничего нового не добавляет: это банда потерявших человеческий образ жуликов-наркоманов, готовых ведрами пить человеческую кровь, чтобы хотя бы на несколько дней продлить свое жалкое существование, свою сатанинскую власть", - отметил спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.