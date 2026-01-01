В Дагестане предупредили о снегопаде и опасности схода лавин
Редакция сайта ТАСС
13:50
МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Сильный снег, гололед на дорогах и лавинная опасность в горной местности прогнозируются в Дагестане, сообщается в Telegram-канале республиканского ГУ МЧС.
"Сильный снег, на дорогах гололед ожидается по районам республики 1 и 2 января 2026 г. <…> В горных районах Республики Дагестан лавиноопасно", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей района к бдительности и осторожности.