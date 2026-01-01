Муфтий Москвы выразил соболезнования родным пострадавших от атаки ВСУ в Хорлах

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов надеется на помощь Всевышнего в исцелении раненых и утешении потерпевших утрату

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших от атаки ВСУ в Херсонской области. Его слова ТАСС передали в пресс-службе ДСМР.

"От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших в результате ночного удара, произошедшего 1 января 2026 года вблизи населенного пункта Хорлы на побережье Черного моря. С особой болью в сердце воспринимается известие о гибели мирных людей, которые собрались, чтобы встретить Новый год, и чья жизнь была трагически прервана. Мы разделяем скорбь по тем, кто потерял своих близких, и молим Всевышнего Аллаха даровать им терпение, стойкость духа и утешение в этот нелегкий час", - сказал в своем соболезновании муфтий.

Крганов выразил надежду на помощь Всевышнего в исцелении раненых и утешении потерпевших утрату. "Просим Всемилостивого Создателя упокоить души умерших, одарив их Своей милостью и миром, и ниспослать исцеление раненым, находящимся под медицинской помощью. Пусть Аллах благословит сердца родственников терпением и силой преодолеть испытание утраты и облегчит боль, которую невозможно измерить словами", - добавил он.

"В такие моменты особенно остро осознается ценность каждой человеческой жизни и важность сохранения мира, безопасности и уважения друг к другу. Молим Всевышнего Аллаха сохранить мир в сердцах людей, а также даровать мудрость и рассудительность тем, от чьих решений зависит судьба многих", - заключил глава ДСМР.