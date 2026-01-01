Следующие в Адлер пять поездов опаздывают в пути

Задержка варьируется от 1 до 17,5 часов

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Пять поездов, следующих в Адлерский район Сочи, задерживаются в пути, следует из данных на табло адлерского вокзала.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае обесточены из-за непогоды. Порядка 50 поездов, следующих по территории региона, задерживаются на период времени от 47 минут до 27 часов, сообщили.

Так, опаздывают поезда из Анапы, станции Кавказская Краснодарского края, Калининграда и два поезда из Москвы. Время задержки составляет от 1 до 17,5 часа.