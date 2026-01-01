Отправление 10 поездов из Москвы, Адлера и Ставрополя перенесли из-за непогоды

Пассажиров уведомляют об изменениях посредством СМС

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Отправление десяти поездов, идущих из Москвы, Адлера и Ставрополя, переносится из-за последствий непогоды в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае обесточены из-за непогоды. Порядка 50 поездов, следующих по территории региона, задерживаются на период времени от 47 минут до 27 часов.

"Из-за позднего прибытия под оборот в связи аномальными снегопадами и обледенением проводов в Краснодарском крае изменится время отправления поездов", - говорится в сообщении. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС.

Так поезда № 542 Москва - Адлер, № 310 Адлер - Воркута, № 541 Адлер - Москва, № 501 Адлер - Москва, № 553 Ставрополь - Адлер отправлением из Ставрополя отправятся до конца суток 1 января.

Еще пять поездов отправлением из Москвы 1 января выдвинутся в течение дня 2 января: поезд № 146 Москва - Назрань отправится не ранее 01:00 мск; поезд № 297 Москва отправится не ранее 01:00 мск; поезд № 24 Москва - Казань отправится не ранее 02:00 мск; поезд № 143 Москва - Кисловодск отправится не ранее 13:00 мск; поезд № 83 Москва - Адлер отправится 2 января не ранее 21:00 мск.