Новый 2026 год на катке ВДНХ встретили 100 тыс. человек

Москвичи и гости столицы смогли сфотографироваться с Дедом Морозом и прокатиться на его сказочных самоходных санях

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Порядка 110 тыс. человек встретили Новый год и приняли участие в праздничной программе на катке ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе выставки.

"В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января гости ВДНХ совершили путешествие вместе с Дедом Морозом в мир подарков. Главная выставка страны подготовила яркую программу с выступлениями фигуристов и светомузыкальным шоу. 110 тыс. посетителей встретили 2026 год под бой курантов на катке ВДНХ", - сказали в пресс-службе.

Желающие смогли сфотографироваться с Дедом Морозом и прокатиться на его сказочных самоходных санях. На сцене на площадке перед павильоном №1 "Центральный" выступали популярные музыкальные группы, а также прошло уникальное световое барабанное шоу. Ведущими мероприятия стали человек и искусственный интеллект.

На катке праздничную программу открыл фантастический шоу-балет, а продолжила сказка на льду с диджей-сетами, показательными шоу, а также выступлением кавер-коллектива. Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с Новым годом.