В "Русском лото" три участника разделили главный приз "Новогоднего миллиарда"

Каждый получил по 333 млн 333 тыс. 333 рубля

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три участника разделили главный приз в размере 1 млрд рублей в новогоднем тираже "Русского лото", каждый выиграл по 333 млн 333 тыс. 333 рубля, сообщили организаторы.

В первый раз главный приз новогоднего тиража "Русского лото" был разделен между тремя людьми, что позволило им стать новыми мультимиллионерами, сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Коллектив "Русского лото" поздравил участников, для которых 2026 год стал таким успешным с самого начала.

По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

В первый день нового 2026 года еще 1 участник выиграл 100 млн рублей, 98 участников из разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей. Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 14,8 млн билетов, в праздничном тираже было разыграно 4,2 млрд рублей - новый абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди всех российских государственных лотерей.