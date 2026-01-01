WSJ: Трамп игнорирует советы врачей и принимает избыточные дозы аспирина

Президент США также выразил сожаление по поводу прохождения углубленного медицинского обследования в октябре

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принимает больше аспирина, чем рекомендуют его медики, и периодически пренебрегает советами врачей, полагаясь на "хорошую генетику". Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп признался в интервью изданию, что ежедневно принимает большую дозу аспирина на протяжении 25 лет и отказывается ее снижать, несмотря на появление синяков. "Говорят, что аспирин хорош для разжижения крови, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь", - пояснил президент. Врач президента Шон Барбабелла подтвердил, что октябрьское КТ-сканирование не выявило никаких отклонений в работе сердечно-сосудистой системы.

Также Трамп выразил сожаление по поводу прохождения углубленного медицинского обследования в октябре. По его словам, это дало оппонентам "немного боеприпасов" для критики его состояния здоровья. "Я был бы в гораздо лучшем положении, если бы не делал этого, потому что сам факт обследования заставил людей спрашивать: "О боже, что-то не так?" На самом деле все в порядке", - заявил он.

По данным источников газеты, старейший в истории президент США с трудом держит глаза открытыми на телемероприятиях и просит собеседников говорить громче из-за проблем со слухом. Сам Трамп эти утверждения отрицает.