Трамп не может долго спать

Американский лидер часто связывается со своими помощниками в 2 часа ночи или позже, передает The Wall Street Journal

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не тратит много времени на сон.

"Я никогда не спал много", - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

Издание указывает, что американский лидер часто связывается со своими помощниками в 2 часа ночи или позже. Во время дальних перелетов на борту президентского самолета Air Force One Трамп не дает своим помощникам спать и подшучивает над теми, кто заснул. В связи с этим высокопоставленные сотрудники американской администрации поочередно находятся рядом с Трампом, чтобы другие могли поспать.