Первые дни нового года в СЗФО пройдут с крепкими морозами и активными циклонами

В нескольких субъектах округа объявили штормовые предупреждения

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Первые дни нового года в Северо-Западном федеральном округе пройдут под знаком контрастной погоды. При этом в ряде субъектов уже объявлены штормовые предупреждения в связи с комплексом опасных явлений, сообщили в гидрометцентрах регионов.

Калининградскую область ждет "атлантическое" потепление с обильными снегопадами, усилением ветра и слякотью. Сохранятся периодические заряды мокрого снега и крупы при положительной температуре 2 января, а ветер останется сильным. С 3 числа температура станет отрицательной, осадки будут увеличивать снежный покров при очередных усилениях ветра.

В Псковской области 2 января основной проблемой станут снегопады и порывистый ветер. По данным Псковского ЦГМС, ожидается облачная погода: ночью - небольшой снег, днем - умеренный, местами с метелью. Ветер юго-восточного направления достигнет 9-14 м/с. Температура ночью составит -11...-16 градусов, днем ожидается небольшое потепление до -3...-8°С на фоне низкого атмосферного давления.

В Новгородской области новогодняя ночь была снежной и морозной, а последующие сутки стали еще холоднее. Как сообщают метеорологи, предстоящая ночь ожидается самой холодной за эту зиму: температура при небольшой облачности понизится до -15... -18 градусов, на востоке области до -20. Днем 2 января с приближением атмосферного фронта вновь пойдет снег, но температура останется в морозном диапазоне -7...-12.

Устойчивая морозная погода

В Архангельской области и Ненецком автономном округе главной угрозой станет гололед. Местные гидрометцентры выпустили штормовое предупреждение: со 2 января местами ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. Погода будет облачной с прояснениями, с небольшим снегом, туманом, а в НАО и метелью. Температура в Поморье от -16 до -21, местами до -26, в НАО от -19 до -24, местами от -9 до -14 градусов.

В Республике Коми также ожидается комплекс опасных явлений, включая сильный ветер и метель. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом, а в Усть-Цилемском районе сильное гололедно-изморозевое отложение. Ветер южной четверти усилится до 7-12 м/с, на крайнем северо-востоке порывы достигнут 15-20 м/с с метелью. Температура ночью и днем -13...-18, при прояснении -20...-25.

В Вологодской области крепкие морозы, установившиеся в новогоднюю ночь, сохранятся. Столбики термометров показали здесь -16...-21 градуса. В ночь на 2 января на большей части территории сохранится -15...-20 градусов, а местами температура может опуститься до -21,-24 градуса.

В Мурманской области погоду 2 января определят значительные морозы, особенно на севере. По данным Мурманского УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и изморозь. Температура воздуха составит -13...-18, однако при прояснениях похолодает до -23...-28, а в Печенгском и Ковдорском округах возможно понижение до -30 градусов в течение суток.

В Республике Карелия на праздничной неделе сохранится холодная погода с температурным фоном на 4-7 градуса ниже климатической нормы. Как отмечают синоптики, от аномальных морозов жителей защитит облачность и снег, которого выпадет достаточно. Устойчиво морозная погода сохранится до 7 января, а с 8 января ожидается изменение характера погоды.