Эксперт Киселев: Киев заранее спланировал удар по кафе в Хорлах

Военный эксперт назвал это не просто терактом, а трагедией XXI века

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 1 января. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Украины по кафе в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области был заранее спланирован, Киев к нему готовился. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли. Один из беспилотников был с зажигательной смесью.

"Удар ВСУ по жителям в Хорлах является не просто терактом, а трагедией XXI века. Это показательная казнь наших соотечественников и кровавый росчерк киевского режима. С этой гадюкой пора заканчивать, иначе будет жалить раз за разом. Это заранее спланированное убийство мирных граждан", - сказал он.

Киселев также выразил соболезнования родным и близким погибших.