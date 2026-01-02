Военнослужащие ВАИ посетили многодетные семьи и одиноких пенсионеров в ЛНР

Бойцы раздали продовольственные наборы и детские сладости, отметили в Минобороны

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск "Запад" в честь Нового года посетили многодетные семьи и одиноких пожилых людей в населенных пунктах Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Личный состав военной автомобильной инспекции группировки войск "Запад" навестил семьи Луганской Народной Республики, чтобы разделить с ними радость первых дней 2026 года. В рамках гуманитарной инициативы военные поздравили граждан, вручив продовольственные наборы и детские сладости. Особое внимание было уделено многодетным семьям и одиноким пожилым людям", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что военнослужащие пообщались с местными жителями и пожелали им крепкого здоровья, мирного неба, а также благополучия в новом году.

"Наступивший год - это время новых надежд. Мы видим вашу силу духа и считаем своим долгом оказать посильную поддержку, чтобы праздник стал по-настоящему светлым для каждого", - привели в министерстве слова представителей ВАИ.

В Минобороны подчеркнули, что подобные визиты стали частью системной работы по укреплению взаимопонимания и оказанию помощи местному населению со стороны воинских частей группировки войск "Запад".