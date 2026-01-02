Псковские десантники поздравили детей подшефной школы в ДНР с Новым годом

Для детей была развернута выставка современного вооружения, экипировки и снаряжения, применяемого десантниками в ходе СВО

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова посетили подшефную школу в Донецке в честь Нового года, рассказали в Минобороны России.

"В новогодние праздники в рамках агитационно-пропагандистской акции Воздушно-десантных войск "Герои нашего времени" Псковские десантники посетили с новогодними поздравлениями подшефную школу в городе Донецке, носящую почетное наименование "Имени первого главы ДНР Александра Захарченко", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что перед учащимися выступил заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Юрий Владимиров. Он передал поздравление с Новым годом от командующего ВДВ и группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.

Там сообщили, что для детей была развернута выставка современного вооружения, экипировки и снаряжения, применяемого десантниками в ходе СВО. Ученикам также удалось попробовать себя в роли операторов БПЛА, освоить основы первой помощи в полевых условиях, примерить парашют Д-10 и пообщаться с военнослужащими. "Надо понимать, что наша страна - самая лучшая. У нас все самое лучшее, у нас люди лучшие, все равно нас никто не одолеет. И ребята должны это видеть, а мы подаем им этим (выставкой - прим. ТАСС) пример. Они смотрят на нас и видят, какими должны становиться мужчины, какими должны быть настоящие воины", - отметил Герой России, гвардии младший сержант Сергей Тринадцатый.

"Завершилось мероприятие концертом фронтовой творческой бригады ВДВ, которая исполнила для учащихся классические и современные патриотические произведения, а также новогодние композиции. Акция ВДВ "Герои нашего времени" продолжит свою работу в учебных заведениях ДНР, Запорожской и Херсонской областей в следующем году", - добавили в военной ведомстве.