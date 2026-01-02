Врач Залетова: препараты для ЖКТ могут маскировать симптомы заболеваний

Если прием таких лекарств требуется постоянно, то стоит либо обратиться к специалисту, либо пересмотреть объемы порций, отметила заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Безрецептурные ферментные препараты для улучшения пищеварения эффективны как экстренная помощь при переедании, но они могут маскировать неблагоприятные симптомы уже имеющихся проблем. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

"Безрецептурные ферментные препараты действительно эффективны как скорая помощь при уже случившемся переедании. Они усиливают работу поджелудочной железы, помогая расщепить избыточный объем пищи, уменьшая тяжесть в желудке, вздутие и дискомфорт. Но есть и обратная сторона. Регулярный необоснованный прием ферментов, особенно в высоких дозах, может маскировать различные неблагоприятные симптомы уже имеющихся проблем в поджелудочной железе, в том числе хронических панкреатитов, то есть воспаления в поджелудочной железе", - сказала Залетова.

Она подчеркнула, что если прием ферментных препаратов требуется регулярно после каждого застолья, нужно либо обратиться к гастроэнтерологу, либо пересмотреть количество съедаемой пищи.

Эксперт отметила, что прием таких препаратов оправдан изредка. При уже имеющихся заболеваниях, когда лекарство назначено врачом, также можно использовать другие препараты, которые не помогают расщеплять пищу, а улучшают моторику желудочно-кишечного тракта, чтобы ее побыстрее вывести. В любом случае, перед приемом препаратов лучше проконсультироваться с врачом.