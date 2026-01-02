Трутнев исполнил желание девочки, которая мечтала об электронном пианино

Девятилетняя София сыграла вице-премьеру на инструменте небольшую пьесу

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба правительства России/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту девятилетней Софии, которая хотела получить в подарок электронное пианино и сыграть на нем для вице-премьера. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Желание Софии было исполнено, и она сыграла вице-премьеру на новом инструменте небольшую пьесу. Трутнев попросил Софию разучить полонез Огинского, чтобы сыграть во время следующего общения.

"С наступающим вас Новым годом. Кстати, София, я хочу сказать, что ты открыла сегодня, так сказать, концертную программу, потому что меня дома тоже спрашивают, что бы я хотел в подарок. И я честно признался, что хочу, чтобы мне девчонки, у меня две дочери, спели и станцевали. Но они пока думают над моим предложением, но я надеюсь, что они все-таки мою просьбу исполнят. Так что спасибо за начало концертной программы, посвященной Новому году, с моим участием", - сказал вице-премьер.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.