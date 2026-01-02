Чернышенко подарил девочке из Перми хоккейный шлем в рамках "Елки желаний"

Подарки от имени вице-премьера передал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание 15-летней Ладаславы из Перми, подарив ей хоккейный шлем.

Подарки от имени вице-премьера передал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский. Также Каменский подарил девочке сувениры от КХЛ и пожелал крепкого здоровья и успехов в хоккее.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.