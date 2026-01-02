В Туве отремонтировали 156 км дорог в 2025 году

Это на 30% больше, чем годом ранее

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Строители отремонтировали 156 км дорожного полотна в Туве в 2025 году, что на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

За 2024 год в Туве было приведено в нормативное состояние 20 участков дорог общей протяженностью 120 км.

"Мы прикладываем большие усилия, чтобы добиться движения вперед в развитии дорожной инфраструктуры Тувы. В 2025 году мы работали в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и отремонтировали 156 км дорожного полотна. Впервые начали применять технологию холодного ресайклинга и эффективнее использовать ресурсы, повышать качество покрытий", - написал Ховалыг.

Он добавил, что до 2030 года планируется отремонтировать еще около 750 км дорог. Объемы дорожных работ удается наращивать за счет применения инновационных технологий.