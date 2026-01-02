В Москве водителей призвали не парковаться под деревьями из-за сильного ветра

Возможен ветер с порывами до 15 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Усиление ветра ожидается в столице в пятницу, в связи с чем горожан и гостей Москвы просят не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Сегодня возможен ветер с порывами до 15 м/с. Просим горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно. "За день 2 января прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров", - добавили в пресс-службе.

Коммунальные службы Москвы проводят работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В течение всего светового дня организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. "Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - отмечается в сообщении.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожан просят быть внимательнее и не заходить за ограждения.