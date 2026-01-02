В Подмосковье на модернизацию коммунальной сферы направят 100 млрд рублей

В порядок приведут 96 котельных и почти 70 центральных тепловых пунктов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Свыше 100 млрд рублей планируется направить в наступившем году в Московской области на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Будут приведены в порядок 96 котельных, почти 70 центральных тепловых пунктов, а также 70 водозаборных узлов и около 30 коллекторов, об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

"На 2026 год в бюджете предусмотрено более 50 млрд рублей на модернизацию 96 котельных, 67 блочно-модульных котельных, 69 центральных тепловых пунктов и 143,7 км тепловых сетей. Аналогичное финансирование - 50 млрд - будет направлено на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. В 2026 году работы будут проведены на 70 водозаборных узлах, 28 коллекторах, 13 очистных сооружениях, а также на 215 участках водопроводных и канализационных сетей", - сказал он.

Депутат добавил, что в Подмосковье на протяжении нескольких лет реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, в ушедшем году было построено и реконструировано более 80 котельных и 60 блочно-модульных котельных, более 20 центральных тепловых пунктов, а также почти 350 км теплосетей.

Как ранее сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, около 90% котельных Подмосковья оборудованы датчиками контроля. Данные с устройств передаются в цифровом режиме в региональный центр ЖКХ, что позволяет оперативно реагировать на отклонения в работе котельных.