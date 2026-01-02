Кавказ.РФ: "Мамисон" может стать одним из знаковых курортов страны и мира

Этот зимний сезон для курорта стал дебютным, сообщил исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Голенищев/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии имеет потенциал стать значимым туристическим объектом не только федерального, но и мирового уровня. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

"Знаково для нас, <...> и для Северного Кавказа, и вообще Российской Федерации, что в 2025 году появилась новая точка развития горнолыжного туризма, новый горнолыжный курорт "Мамисон". Это, мне кажется, на многие-многие годы вперед знаковое событие, и старт этому курорту был дан, и буквально в ближайшее время запустится первый полноценный горнолыжный сезон. Я думаю, есть чем удивить наших туристов, и этот курорт в будущем займет, однозначно, лидирующий показатель среди всех курортов не только страны, но и мира тоже", - сказал Тимижев.

Он отметил, что в будущем курорт будет продолжать развиваться. "Курорт запущен и у него пути обратно нет. Дальше он будет только развиваться, улучшаться и радовать наших гостей", - отметил Тимижев.

Для осетинского "Мамисона" этот зимний сезон стал дебютным.