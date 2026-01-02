Синоптик Позднякова: несколько регионов России охватили сильные морозы

На Дальнем Востоке 1 января ядро холода оказалось над континентальными районами Магаданской области, а на севере России самая холодная погода оказалась в Карелии

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сильные морозы охватили большую часть Дальнего востока и Сибири, а также север европейской части России. Об этом написала синоптик Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Сильные морозы с минимальной температурой воздуха менее 30 градусов охватили большую часть Дальнего востока и Сибири, а также север Европейской России", - сообщила Позднякова.

Она отметила, что на Дальнем Востоке 1 января ядро холода оказалось над континентальными районами Магаданской области, а на севере России самая холодная погода оказалась в Карелии. В поселке Мурмаши температура воздуха опустилась до 36 градусов. В предстоящие пять суток очень холодная погода на Кольском полуострове сохранится, аномалия температуры воздуха составит около минус 10 градусов.