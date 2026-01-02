Генпрокуратура заявила о сокращении киберпреступности в России в 2025 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. IT-преступления, в том числе дистанционные мошенничества, в 2025 в России стали сокращаться. Об этом свидетельствуют данные статистики за январь-ноябрь 2025 года, которую привели ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства.

"По итогам 11 месяцев 2025 г. в России <…> в целом на IT-преступность приходится 38,2% регистрируемых преступлений, а их массив продолжал [на протяжении 2025 года - прим. ТАСС] уменьшаться - на 10,8% [по сравнению с аналогичным периодом 2024 года] - до 627 тыс.", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как следствие, стало сокращаться и общее число мошенничеств - на 7,1%, до 382,3 тыс. за январь-ноябрь 2025 года, среди которых 84% (322,8 тыс.) составляют IT-мошенничества.

За предыдущие 12 лет общее число IT-преступлений в России выросло почти в 70 раз - с 11 тыс. в 2013 году до 765 тыс. в 2024, при этом в 2024 году рост составил 13%, доля IT-преступлений среди всех видов преступлений достигла 40%.

Один из самых распространенных видов IT-преступлений - звонки по телефону, когда мошенники пытаются узнать у владельцев данные банковских карт, заставить их совершить перевод или установить программы удаленного доступа. Кроме того, к IT-преступлениям относятся рассылка вредоносных программ, взлом, несанкционированный подбор личных паролей для кражи номеров банковских карт и других реквизитов, использование поддельных сайтов для кражи данных (фишинг), создание мошеннических схем получения денег через интернет - от финансовых пирамид до сайтов с ложными предложениями об услугах или продаже товаров, хищение средств через украденные банковские карточки или мобильные телефоны с установленным банковским приложением, а также распространение противоправной информации (экстремистских материалов, клеветнических сведений и др.).