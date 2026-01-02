В Москву прибыл поезд Деда Мороза

В столице он пробудет два дня

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Белозерцев/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москву. В столице он пробудет два дня, передает корреспондент ТАСС.

Для первых гостей состоялась праздничная программа, в ходе которой Дед Мороз и его труппа поздравили москвичей с Новым годом, станцевали с детьми танец и спели новогодние песни.

Путешествие на поезде Деда Мороза началось 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны. "Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.