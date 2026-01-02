Кравцов исполнил новогоднюю мечту участника "Елки желаний"

Арсений из Москвы мечтал о комплекте софтбоксов со штативом, чтобы в домашних условиях записывать качественные материалы для кинопроб

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнил детскую мечту, открытку-шарик с которой он снял с благотворительной "Елки желаний".

Одиннадцатилетний Арсений из Москвы мечтал о комплекте софтбоксов со штативом - профессиональных осветительных приборов, чтобы в домашних условиях записывать качественные материалы для кинопроб. Арсений участвовал в детской неделе моды и снимался в кино. Ему нравится атмосфера съемочной площадки.

Помимо вручения подарка, помощник министра Татьяна Алексеева и ведущий корреспондент Медиацентра Минпросвещения России Алексей Ильин провели Арсению экскурсию по медиацентру.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.